2 février 2018

Meilleur film en langue étrangère aux Golden Globes et dans la course pour l’Oscar du meilleur film étranger, Hors de nulle part raconte l’histoire d’une femme qui cherche à se venger de la mort de son époux et de leur fils dans un attentat néonazi.

V.O., s.-t.f. : Beaubien, Cinéplex Odéon Quartier Latin.