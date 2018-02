Personnage historique déboulonné

Photo: Andrew Vaughan La Presse canadienne

La statue de bronze d’Edward Cornwallis, qui a fondé Halifax en 1749, a été retirée d’un parc du centre-ville de la capitale de la Nouvelle-Écosse mercredi. Le conseil municipal a voté à 12 contre 4 son retrait immédiat, jugeant que cette représentation de l’officier militaire était un obstacle à la réconciliation. Ce personnage historique est en effet très controversé, considéré comme le commandant d’une campagne d’extermination sanglante et barbare contre les Micmacs. Il avait encouragé les soldats et les colons à tuer les membres de cette nation en échange d’un certain montant d’argent. La statue sera entreposée temporairement jusqu’à ce qu’une décision définitive soit prise sur son avenir.