La municipalité de Baie-Trinité mise sous tutelle

Baie-Trinité — Le gouvernement du Québec annonce la mise sous tutelle de Baie-Trinité, sur la Côte-Nord. La municipalité est soumise au contrôle de la Commission municipale du Québec dès maintenant, et « jusqu’à ce que la situation soit rétablie », a indiqué mardi le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux. Le ministre a évoqué des difficultés majeures au conseil municipal pour prendre des décisions « aussi fondamentales qu’engager un directeur général et adopter un budget ». Le maire Marc Tremblay, qui est en poste depuis à peine trois mois, a indiqué à plusieurs médias qu’il présenterait sa démission cette semaine. L’ancien maire Denis Lejeune avait été reconnu coupable d’agression sexuelle à l’endroit d’une employée de la municipalité en juillet 2015.