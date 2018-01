Grève du transport scolaire à Montréal

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Les conducteurs de la compagnie Transco sont en grève mardi et mercredi. « Le conflit de travail touchera près de 15 000 élèves répartis sur plus de 300 parcours scolaires à Montréal », écrit par communiqué le Syndicat des travailleuses et travailleurs de Transco (STTT), affilié à la CSN. Les 330 membres ont rejeté les offres patronales à 98 % la semaine dernière et voté deux jours de grève. Ils disent refuser le gel des salaires offert pour les deux premières années de leur nouvelle convention collective de cinq ans. « Nous voulons notre juste part des sommes que les commissions scolaires remettent à notre employeur afin d’augmenter nos salaires convenablement », a déclaré Carole Laplante, présidente du STTT-CSN. Une conciliatrice avait été nommée l’automne dernier pour permettre aux parties de s’entendre. La Commission scolaire de Montréal, les commissions scolaires Lester B. Pearson, Marguerite-Bourgeoys et English-Montréal, ainsi que le Collège Sainte-Anne sont touchés.