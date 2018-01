30 janvier 2018

Quitter nos exils pour bâtir un pays

Nous avons laissé les Trudeau, Couillard, Legault et compagnie tenter de marginaliser l’idée d’indépendance en nous présentant un fédéralisme tiède et sans saveur pour nous maintenir dans un état d’indifférence inconfortable. Fatigués, déçus et désabusés des résultats référendaires, nous avons baissé les bras devant la lourde tâche qui nous incombait pour rebâtir l’espoir d’une libération nationale. Comme d’autres, nous avons pris des chemins d’exil et enfoui nos idéaux dans les terres lointaines de l’oubli. Mais maintenant, il y a péril en la demeure ; nous sommes placés devant l’éventualité de la disparition du principal véhicule pouvant nous conduire vers l’indépendance du Québec. Pour sauver le Parti québécois, le temps est venu de sortir de notre léthargie collective. Dans la foulée des Lisée, Aussant, Péladeau et autres têtes d’affiche, nous devons nous remettre au boulot et placer l’idée d’une nécessaire souveraineté au cœur de notre quotidien. Il nous faut convaincre les plus jeunes et les nouveaux arrivants que leur identité doit s’appuyer sur des racines bien ancrées dans une culture francophone en terre d’Amérique pour ensuite s’épanouir dans le monde entier. Nous devons être fiers de ce que nous sommes et cesser d’accepter d’être définis par les autres d’ici ou d’ailleurs qui aiment bien se grandir en nous rapetissant. Oui, quitter nos exils et bâtir un pays qui nous ressemble, voilà le défi exaltant qui est à notre portée, si nous nous donnons la peine d’y adhérer.

Neuville, le 29 janvier 2018

Vieux Québécois

Quand j’étais jeune, la défense du français, du Québec, était une des grandes causes qui passionnaient mon entourage. Un grand projet rassembleur, à portée universelle dans son appui à toutes les autres nations dominées par les impérialismes économiques et culturels. Alors aujourd’hui, quand j’entends ces artistes québécois francophones de plus en plus nombreux qui chantent uniquement en anglais, je ressens un malaise et des questionnements. Pourquoi ma génération n’a-t-elle pas su transmettre ses idéaux à la suivante ? Dans quel autre pays occidental a-t-on vu un tel changement culturel ? Mais je sais, le Québec n’est pas un pays. Ces jeunes qui se veulent artistes n’essaient pas de me rejoindre et, en retour, je n’essaie pas de les encourager. Ils pensent sans doute à leur « carrière », souhaitent élargir leur public et peut-être faire plus de cash, mais s’intéressent-ils à faire rêver leurs proches, leur famille et leur petite nation fragile ? Pourraient-ils au moins interpréter de temps en temps une chanson en français pour accommoder les Québécois, comme disait l’autre ? C’est entre autres cela, vieillir : se sentir de plus en plus étranger à sa société. Pas besoin d’être Québécois pour ressentir cela. Gérard Depardieu exprime aussi dans son dernier livre sa lassitude du monde. S’il était Québécois, sa lassitude serait bien pire, je crois.

Québec, le 28 janvier 2018

Un appel au civisme

Très bon article sur un urbanisme mieux adapté aux aînés paru lundi dans Le Devoir. Il y manque une seule chose : un appel au civisme et au souci de l’autre. Avec les trottoirs glacés et les amas de neige sur le bord des rues, il serait agréable de voir de jeunes adultes aider des personnes qui ont de la difficulté à franchir des obstacles ou à traverser une rue. La plupart du temps, ils contournent avec agilité la personne qui hésite à avancer plutôt que d’offrir de l’aide, ce qui n’est pas le cas dans les pays nordiques. Je suppose que leur ADN est différent du nôtre !

Le 29 janvier 2018