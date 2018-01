29 janvier 2018

Couillard a trahi les droits de la personne en Chine

C’est une prise de position dangereuse que vient de prendre le premier ministre Couillard en ne demandant pas aux gouvernants chinois de respecter les droits de la personne s’ils veulent faire du commerce avec le Québec. Le rapport mondial 2018 de Human Rights Watch affirme que le président Xi Jinping continue pendant son présent mandat les importantes attaques à ces droits qu’il a commencées dans son premier de cinq ans. Les chefs des démocraties occidentales qui tentent d’établir des relations avec la Chine sans faire valoir qu’elle doit respecter ces droits universels scient littéralement la branche sur laquelle ils sont assis. Cette mission commerciale était censée être aussi culturelle. Elle aurait donc dû, au départ, inclure un volet concernant les droits de la personne. Le gouvernement québécois ne tente-t-il pas le plus possible de respecter les droits de ses citoyens ? N’est-ce pas dans la culture des Québécois de respecter les droits des individus ? Cette complaisance de Philippe Couillard est un symptôme d’une vision à courte vue. Le gouvernement libéral est prêt à sacrifier à ses visées politiques les valeurs mondiales fondamentales. Il n’y a donc aucune garantie que la supposée quarantaine d’ententes d’une valeur de 262 millions qu’auraient signée des entreprises québécoises et chinoises pendant cette tournée en Chine respecte les droits internationaux les plus élémentaires. S’il n’établit pas clairement le respect des droits de la personne comme la base sur laquelle se fait son commerce, le gouvernement met les droits de sa propre population en danger de deux manières. En premier, c’est un danger économique à court terme, car les travailleurs québécois ne peuvent faire concurrence aux exportations de nations qui sont prêtes à violer les droits des individus pour faire baisser leurs coûts de production. Le deuxième danger est possiblement plus important et à long terme. Si toutes les nations faisaient comme le Québec, le respect de ces droits diminuerait à la grandeur de la planète. Ne pas demander que vos partenaires commerciaux respectent les droits qu’ont tous les citoyens du monde équivaut à valider des comportements inhumains qui pourraient finalement être imposés ici.

L’Ascension-de-Patapédia, le 28 janvier 2018

Solitude et fatigue de la vie

Le Devoir a raison de placer à la une du 26 janvier la question de l’isolement pour la santé publique : « Mortelle solitude. L’isolement est un tel fléau que la Grande-Bretagne lui a consacré un ministère ». En effet, les conséquences de la solitude sur la santé des gens sont souvent méconnues. Lorsque je visitais ma vieille tante, j’ai remarqué que la télévision était toujours ouverte. Un jour, je lui ai demandé quel programme elle écoutait. Elle m’a répondu qu’elle n’écoutait aucun programme et qu’elle laissait sa télévision ouverte parce qu’elle avait besoin de présence… Selon Mme Van Baarsen, beaucoup de personnes âgées se sentiraient « extrêmement seules et isolées en raison des restrictions sociales que leur impose la maladie et de la perte de leur partenaire, d’amis, de membres de famille ou même d’enfants, ou en raison du fait que leur place dans la société n’a plus de sens ou n’offre aucune perspective ». Sa grand-mère se plaignait d’être tout le temps seule. Au moment de sa maladie, elle n’avait plus qu’un ami, qui ne la reconnaissait plus. Des recherches récentes auraient révélé que la solitude est un facteur significatif qui contribue à expliquer les sentiments de souffrance insupportables et sans espoir d’amélioration. « Les personnes âgées qui souffrent de faiblesse, de perte de dignité et de solitude extrême ont, en général, peur de ce qui les attend. Elles craignent la déchéance, le fait de devenir une charge pour les autres ou, de façon plus générale, le processus conduisant à la mort… » et, je dirais, la peur de mourir oubliée dans son appartement. La visite du personnel de la santé, le passage du facteur, etc. prennent donc une signification particulière et atténuent leur solitude sans toutefois redonner un sens à leur existence. Ceci explique aussi les compromis que des aînés peuvent consentir pour avoir de la visite de proches ou de voisins. La solitude est un mal déterminant de la fatigue de la vie et doit être prise en considération par la société des humains. Bravo à tous ceux et celles qui contribuent à réduire le sentiment d’isolement de nos aînés.

Le 26 janvier 2018