27 janvier 2018

Les pouvoirs de Montréal

L’ancien maire Pierre Bourque a déjà dit que « Montréal n’est pas un ordre de gouvernement, mais une administration ». Présentement, la Ville de Montréal est de facto sous tutelle, et ceci, depuis la fin du règne de Jean Drapeau. C’est pour ça que la Ville est sous-financée et que toutes nos infrastructures tombent en ruines. Le gouvernement du Québec règle ça avec une loi qui interdit le dépassement des budgets pour les villes. L’unique solution est de briser cette loi et de forcer Québec à donner un plus grand accès aux fonds de taxation existants ou bien de mettre la Ville carrément sous tutelle, et au moins on saura qui a l’autorité véritable. Si la mairesse Valérie Plante veut effectuer des changements à Montréal, sa crédibilité et sa volonté politique sont ses deux armes. Elle vient de perdre sa crédibilité en augmentant les taxes et en niant qu’elle a brisé sa promesse tout en blâmant l’ancienne administration pour tous leurs problèmes. Tous les politiciens font ça au début d’un mandat et d’un coup, elle est rendue comme tout les autres politiciens. Et si elle agit ainsi, c’est qu’elle n’entrevoit pas forcer la main de Québec. J’aimerais lui donner le bénéfice du doute et croire qu’elle a une stratégie machiavélique cachée, mais si son but est de prouver que son gouvernement est un bon administrateur à qui on peut confier plus de fonds, elle abdique les véritables pouvoirs légitimes d’un ordre du gouvernement. Sans sa crédibilité, elle n’aura pas le moindre recours devant les instances provinciales et fédérales technocratiques. J’attends d’être surpris.

Le 25 janvier 2018

Pourquoi recycler en Chine ?

Comme bien d’autres citoyens, je suis choqué de voir les montagnes de matières recyclables qui s’accumulent et menacent de se retrouver à l’enfouissement. Les divers ordres de gouvernement ont fait du bon travail en éduquant leurs populations au recyclage et en leur fournissant de bons bacs pour le faire. Depuis longtemps, je me disais que je devais me rendre dans un centre de tri pour voir ce qu’on faisait des matières que j’avais si soigneusement nettoyées avant de les mettre dans le bac. Je ne suis jamais passé à cette action. Je faisais aveuglément confiance. Et voici que j’apprends que la plus grande partie des matières recyclables était expédiée en Chine. Maintenant que ce pays y ferme ses portes, c’est la débandade dans les centres de tri. On pense à l’enfouissement. Mais qu’en font-ils, les Chinois, de ces matières ? Ils doivent bien en produire eux-mêmes. Quel intérêt ont-ils à acheter notre papier et notre plastique usagés ? Je suis stupéfait que nous n’ayons toujours pas répondu à cette question. Au Canada, il semble qu’il n’y a que la Colombie-Britannique qui ait en partie résolu le problème. On y « recycle », c’est-à-dire qu’on a réussi à donner une nouvelle vie utile aux produits récupérés. On y taxe les producteurs de matières recyclables. On y cherche des solutions autres que de pelleter ses déchets dans la cour d’un voisin. Bravo à la Colombie-Britannique ! Que fait le reste du Canada ?

Montréal, le 25 janvier 2018

De la responsabilité sociale et morale des médecins

Nous constatons journellement l’étranglement du réseau de la santé et des services sociaux dans nos milieux du fait d’un sous-financement chronique d’un bon nombre de ses programmes, cela ayant un impact sérieux autant sur les usagers que sur les gestionnaires. L’augmentation excessive des revenus des médecins depuis 2007, et qui se continue, n’est pas étrangère à cette situation. Un chercheur de l’IRIS, Guillaume Hébert, avait exposé cette situation en juin 2016 dans une analyse et soumettait des recommandations. Depuis, silence radio sur l’ampleur du phénomène, qui, s’il était davantage soulevé, fournirait une avenue de désengorgement du réseau. Sept milliards sont consacrés aux revenus des médecins, neuf milliards en 2020-2021, une situation totalement disproportionnée par rapport aux autres missions de l’État.

Magog, le 25 janvier 2018