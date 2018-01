Ticketmaster poursuivi pour publicité trompeuse

Photo: Paul Sakuma Associated Press

Le Bureau de la concurrence poursuit Ticketmaster et sa société mère, Live Nation Entertainment, pour avoir eu recours à une pratique présumée trompeuse, connue sous le nom d’affichage de prix partiels. Dans une déclaration transmise jeudi, l’organisme fédéral a fait valoir que les prix annoncés par Ticketmaster étaient trompeurs pour les consommateurs puisque ces derniers voient divers frais s’ajouter à leur facture plus tard dans le processus d’achat. Selon le Bureau, cet affichage de prix partiel force souvent le consommateur à payer plus de 20 % de plus que le prix annoncé. Dans certains cas, ces frais atteignent plus de 65 %. L’organisme précise que des déclarations présumées trompeuses ont été faites sur les sites Internet ticketmaster.ca, ticketsnow.com et ticketweb.ca, ainsi que sur des applications mobiles. Le Bureau demande ainsi au Tribunal de la concurrence de faire cesser ces pratiques publicitaires et d’imposer une sanction administrative pécuniaire aux entreprises.