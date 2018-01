1,4 million pour étudier les impacts de la légalisation du cannabis

Toronto — À six mois d’une probable légalisation de la marijuana à des fins récréatives au Canada, le gouvernement fédéral a annoncé mercredi un investissement de 1,4 million dans 14 projets de recherche sur les impacts de cette mesure. Le député libéral Bill Blair a indiqué mercredi que ces projets de recherche seront réalisés par l’entremise des Instituts de recherche en santé du Canada. Les 14 projets étudieront notamment les effets potentiels du cannabis sur la conduite automobile, la grossesse et la santé des enfants, la santé mentale des jeunes, les populations autochtones ainsi que la santé et la sécurité au travail. À la suite d’un concours, les Instituts de recherche en santé du Canada ont approuvé le financement de 14 projets, ce qui représente un investissement d’environ 100 000 $ par projet. Ces 14 projets seront menés dans des hôpitaux et universités du pays, notamment à Sainte-Justine, à l’Institut universitaire de gériatrie et à l’Hôpital général juif, à Montréal, de même qu’à l’Université de Sherbrooke.