25 janvier 2018

Les élus et les influenceurs

Ce que l’on peut comprendre d’une réponse de Jocelyn Maclure lors de son entrevue dans Le Devoir du samedi 20 janvier, c’est que ce sont des « élus et des influenceurs » qui se sont servis de la charte des valeurs pour alimenter le « spectre d’une islamisation de la société ». Elle a le dos large, la charte. Pourtant, elle n’avait comme objectif que de faire en sorte que le Québec, après avoir banni de l’espace public depuis longtemps les signes et costumes religieux, n’y revienne pas en accommodant sans bornes des manifestations et coutumes religieuses dans l’espace public. Dans la présentation de son mémoire à la commission parlementaire relative à cette charte en 2014, l’éminent sociologue Guy Rocher a expliqué que la démarche du gouvernement se situait dans la suite de la Révolution tranquille et de la déconfessionnalisation de toutes nos institutions publiques, tout en soulignant que cela s’était réalisé sans grave secousse. Ce n’est pas l’État qui allait vers la radicalisation avec la charte, mais les bien-pensants qui ont cherché à y faire valoir leurs propres intérêts.

Québec, le 23 janvier 2018

Ma boule de cristal me dit…

Que Pierre Karl Péladeau, président de Québecor, ancien chef du PQ et ancien député de Saint-Jérôme, reviendra dans le giron du Parti québécois en reprenant la circonscription d’Agnès Maltais, prochainement démissionnaire. Pourquoi ? Parce que cet homme est le seul capable de sauver cette circonscription de la ville Québec pour le PQ. Comptons sur la sympathie non équivoque de son maire et aussi, osons le dire, de toutes les radios poubelles de la capitale reconnaissantes de l’obtention de son amphithéâtre…

Chertsey, le 24 janvier 2017

Aussant en emporte le vent

Il faut que le Parti québécois (PQ) soit en bien mauvaise posture pour que ses militants frétillent à l’idée que Jean-Martin Aussant retourne au bercail, lui qui a eu le culot de fonder un parti après avoir quitté le PQ et qui a autant de charisme que Martine Ouellet et Alexandre Cloutier réunis.

Les péquistes se trompent en croyant qu’il les aidera à battre les libéraux et les caquistes, qui ne manqueront pas de rappeler les articles les plus rébarbatifs du programme de la défunte Option nationale (ON), qui a fusionné avec Québec solidaire.

Ce que veut Aussant en réalité, c’est prendre la direction du PQ et en faire une version recommandable d’ON, au grand plaisir du SPQ Libre. Or, pour cela, il faut que le PQ soit battu en octobre et que Jean-François Lisée quitte le navire. Voilà pourquoi il fera le service minimum s’il se ramène.

Montréal, le 21 janvier 2018