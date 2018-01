Décès du poète chilien Nicanor Parra

Photo: Victor Rojas Agence France-Presse

Nicanor Parra, écrivain chilien iconoclaste et prophète autoproclamé de l’antipoésie, est décédé à 103 ans. Lauréat de nombreuses récompenses dans son pays, Nicanor Parra avait remporté en 2011 le prestigieux prix Cervantes, considéré comme le prix Nobel de la littérature hispanique. Le vieux poète, qui vivait retiré loin du monde dans la petite ville balnéaire de Las Cruces, refusait toute interview. Physicien et mathématicien de formation, il publie ses premiers poèmes en 1937. Il devient célèbre en 1954 avec ses Poèmes et Antipoèmes, acte de naissance de son « antipoésie », écriture irrévérencieuse, mondaine et simple à la fois, cherchant à faire sortir la poésie de son carcan et qui a caractérisé son oeuvre.