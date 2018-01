24 janvier 2018

Le Québec a mal à sa gauche

Entendons-nous, le Québec a mal à sa gauche. Pour faire dans la caricature, donc produire une représentation issue de la réalité, d’un côté nous aurions une gauche urbaine, jeune, scolarisée ou en voie de scolarisation universitaire, techno-branchée et carburant à l’utopie des réseaux de toutes sortes. Épousant les théories postmodernes et très active politiquement, il n’y aurait pour elle d’affinités concrètes qu’en petits collectifs, elle s’époumonerait pour les enjeux identitaires et culturels, voire multiculturels, et répondrait à ses adversaires par l’expression d’une condescendance émanant de l’idée qu’avant cette génération fut le déluge. De l’autre côté, nous aurions une gauche des régions, plus âgée et de provenance ouvrière, qui, se disant réaliste, s’indigne pour des enjeux économiques classiques qu’elle exprime en remâchant les anciens sans les actualiser adéquatement. En raison de son attachement à une certaine conception de la modernité, elle défend l’idée abstraite d’une société nationale et demande qu’on prenne au sérieux des problématiques qui apparaissent d’une autre époque pour les premiers.

Les deux gauches se regardent en chiens de faïence, s’accusant réciproquement de ce qu’elles sont mutuellement, c’est-à-dire d’être la raison de leur éternelle défaite, autrement dit de la victoire récurrente de leur adversaire.

En marge de celles-ci se positionne une extrême gauche anarchisante qui se désole de cette situation tout en la trouvant bien rigolote, confortablement assise qu’elle est dans son retrait pseudo-critique qui ne propose jamais rien de tangible sauf un absolu irréalisable, voguant de polémique en polémique, spectacle qu’elle visionne en mangeant son popcorn aux frais du contribuable.

Face à ce vaudeville aux fâcheuses conséquences, plusieurs se demandent bien à propos pourquoi les masses semblent préférer voter pour des partis de « droite ». Désolant !

Montréal, le 23 janvier 2018

Le général avec arme

Monsieur Dutrisac, votre éditorial du 22 janvier intitulé « Trudeau devant un général sans arme » ne peut être plus clair. Philippe Couillard, qui voudrait signer la Constitution canadienne de 1982 en retour de quelques lignes supplémentaires dans celle-ci, toutes symboliques, et vous avez raison de le souligner, s’est fait dire plutôt clairement par Justin Trudeau à Québec la semaine passée qu’il n’en était pas question. Pas question d’ouvrir la Constitution pour si peu et de risquer de déstabiliser le Canada. Mais si jamais un jour celui-ci est au bord de l’éclatement, on verra. Excellente et limpide réponse de la part du premier ministre canadien.

Donc oui, le Québec doit maintenant se donner comme premier ministre le 1er octobre prochain un général avec arme. Il est évident que celui-ci ne peut pas être François Legault de la CAQ, qui se dit maintenant fédéraliste et fier Canadien. Le seul qui pourrait faire la « job » est à l’évidence Jean-François Lisée. Mais pour l’instant il est nu, s’étant dépouillé non seulement de son arme, le référendum, mais de tout vêtement qui rappelle l’identité historique et revendicatrice du PQ, en s’engageant à remiser, s’il prenait le pouvoir, les outils qu’offre celui-ci pour faire avancer la cause de la souveraineté.

M. Lisée doit à la suite de cette clarification de Justin Trudeau réviser sa position, sinon il court à l’échec. À ce moment-ci, à mon sens, il a deux options. 1) S’il tient à maintenir un référendum dans un deuxième mandat, il doit, s’il se fait élire sur la seule base d’un « ostie » de bon gouvernement, annoncer qu’il se comportera comme un bon gouvernement fédéraliste et en conséquence qu’il fera au Canada une offre de règlement constitutionnel à l’avantage du Québec, qui essentiellement se traduira par des pouvoirs souverains additionnels en matière de langue, de culture et d’immigration. 2) Revenir avec le référendum dans le prochain mandat, mais un référendum d’affirmation nationale à double conséquence, soit une question claire sur l’indépendance et un Oui à 55 % et, si le résultat était entre 50 et 55 %, l’engagement de faire une proposition au fédéral de modifier la Constitution canadienne comme précisé précédemment, mais cette fois avec un rapport de force nettement amélioré. Donc, se donner ainsi une arme chargée !

Shefford, le 22 janvier 2018