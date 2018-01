Le retour des Rohingyas retardé au Myanmar

Balukhali, Bangladesh — Les retours de réfugiés rohingyas au Myanmar ne pourront pas débuter dans les délais prévus, a annoncé lundi le Bangladesh, alimentant de sérieuses interrogations autour de ce programme de rapatriements. En vertu d’un accord auquel 750 000 réfugiés au Bangladesh sont potentiellement admissibles, les premiers rapatriements auraient dû avoir lieu le 23 janvier au plus tard. Or côté bangladais, les autorités ont reconnu que la date limite ne pourrait être respectée, le processus logistique et administratif prenant du retard. « Ce n’est physiquement pas possible. Aucune des deux parties n’est prête pour un réel mouvement à l’heure actuelle », a déclaré un responsable du département d’aide aux réfugiés et de rapatriement du Bangladesh.