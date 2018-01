Enfants enchaînés en Californie: les parents plaident non coupables

Photo: Frederic J. Brown Agence France-Presse

Riverside, Californie — Les parents des treize enfants qui auraient été tenus en captivité dans la résidence familiale du sud de la Californie ont plaidé non coupables, jeudi, aux accusations de torture et de maltraitance portées contre eux. Ces enfants souffrent de malnutrition et de déficience cognitive ; certains ignorent des connaissances de base. Leur taille serait en dessous de la moyenne. « Des abus très graves, tant sur le plan physique qu’émotionnel », a lancé le procureur du comté de Riverside, Mike Hestrin, en énumérant la longue liste d’accusations déposées contre David Allen Turpin, âgé de 57 ans, et Louise Anna Turpin, âgée de 49 ans. L’homme et la femme restent détenus. Ils seront de retour en cour le 23 février. Les victimes étaient âgées de 2 à 29 ans. Les faits auraient été commis dans le comté de Riverside depuis 2010.