Mur à la frontière mexicaine: Trump persiste et signe

Washington — « Le mur, c’est le mur, et il n’a jamais changé ou évolué depuis le jour où je l’ai conçu. » D’une formule à l’emporte-pièce, Donald Trump a voulu remettre jeudi les pendules à l’heure sur son projet emblématique, après des révélations du New York Times selon lesquelles l’opinion du président avait évolué sur le sujet. M. Trump a affirmé non seulement que le mur se fera — reconnaissant seulement qu’il ne courra pas le long de toute la longueur de la frontière — mais en réitérant que c’est le Mexique qui va payer. Or le gouvernement mexicain a toujours affirmé que c’était hors de question. M. Trump, malgré une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat, a du mal à faire financer son projet.