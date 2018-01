Les flâneurs

New York crade

Le cycle Cinémathèque interdite se poursuit, fort du succès que lui font les amateurs de films dits trash et d’exploitation. Ce samedi, on propose deux visions délirantes (et fauchées) de New York avec — en glorieux doublage français d’époque — 2019 après la chute de New York (2019 – Dopo la caduta di New York, 1983), de Sergio Martino, et Corps à vidanges (Street Trash, 1987), de Jim Muro. Le premier est un succédané kitsch de Mad Max, le second conte comment une caisse de vin acide fait littéralement fondre les sans-abri. On pourra y voir une allégorie annonciatrice de l’ère Giuliani.