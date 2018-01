Première rencontre de travail entre Philippe Couillard et Valérie Plante

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

Le premier ministre Philippe Couillard était de passage à l’hôtel de ville de Montréal jeudi matin pour une première rencontre de travail avec la mairesse Valérie Plante, élue en novembre dernier. Au menu des discussions : les priorités de la nouvelle administration montréalaise, soit la mobilité, l’habitation et le développement économique. Philippe Couillard a affirmé que le prolongement de la ligne bleue du métro était un « engagement indéfectible » de son gouvernement. Quant au projet de ligne rose proposé par la mairesse, il devra être examiné par la nouvelle Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), a-t-il dit : « On va accueillir avec bonheur toute proposition de Montréal, de Québec et des couronnes pour améliorer la qualité de vie des gens à travers les investissements en transport collectif durable. »