18 janvier 2018

Une pensée pour «Pops»

C’est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès du père Emmett Johns, un grand humaniste qui a pleinement accompli la mission sur terre que Dieu lui avait confiée.

Nous avons, Suzanne et moi, passé toute une nuit avec lui et plusieurs de ses jeunes dans sa roulotte avant mon élection de 2001. Jusqu’à 4 h du matin il nous avait alors sensibilisés à la vie difficile et parfois tourmentée de ces jeunes qui nous avaient confié leurs détresses, mais surtout leurs besoins.

Nos chemins se sont croisés à de nombreuses reprises par la suite, que ce soit au refuge (le bunker), au centre de jour, lors du lancement de son livre ou aux soirées de financement des Logies Rose Virginie que coprésidait Suzanne. Nos conversations se poursuivaient lorsqu’on le reconduisait à sa résidence.

Cet homme de compassion comprenait l’importance de la dignité humaine, les besoins des jeunes, et leur donnait de l’espoir.

Nous vous sommes très reconnaissants, Pops, de votre bonté, de votre générosité, et de nous avoir permis de vivre avec vous des moments uniques de paix et de sérénité. Nos pensées et nos prières vous accompagnent. Restez toujours avec nous, car vous êtes réellement le bon Dieu dans la rue.

Montréal, le 15 janvier 2018

Un compromis

Dans Le Devoir du 15 janvier 2017, Robert Dutrisac soutenait que certaines municipalités vont « trop loin » en envisageant une interdiction générale de fumer du cannabis dans les lieux publics (parcs, places publiques, trottoirs, etc.). Cela produirait une distinction entre les villes tolérantes et les villes intolérantes et une discrimination entre les propriétaires de résidence et les locataires de logement où il serait interdit de consommer du cannabis.

Il reste tout de même que le cannabis est une drogue, que les effets nocifs de sa fumée secondaire ne sont pas documentés de manière satisfaisante (notamment sur les enfants) et que l’odeur de cannabis peut constituer une véritable nuisance pour ceux qui n’en consomment pas ou n’en consomment plus.

Je propose un compromis.

Les villes devraient pouvoir légaliser un certain nombre de « fumeries » et limiter la consommation publique du cannabis dans ces lieux, un peu comme les bars sont les lieux où l’on va consommer de l’alcool. Le cas échéant, l’air émanant des fumeries devrait être parfaitement filtré, afin de ne pas nuire au voisinage. Chaque ville pourrait ainsi avoir ses « lotus bleus », version cannabis, et les réglementer avec souplesse.

À mon avis, une solution de ce genre permettrait de réconcilier les intérêts de ceux qui veulent fumer du cannabis en toute liberté et de ceux pour qui être exposés involontairement à l’odeur et à la fumée secondaire du cannabis dans les parcs, les places publiques et sur les trottoirs constitue une véritable nuisance. Cet équilibre raisonnable permettrait probablement aussi de mettre fin au débat sur la prohibition plus rapidement qu’en soumettant le cannabis aux mêmes restrictions que le tabac.

Montréal, le 15 janvier 2018

Combattre l’intolérance

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’entrevue avec M. Hassan Guillet au sujet du combat contre l’islamophobie. M. Guillet est un homme de bonne volonté pour qui j’ai beaucoup de respect. Mais il se trompe de cible dans son combat. Le combat contre l’islamophobie est un combat légitime, mais limité, car il ne concerne que la communauté musulmane tandis qu’il y a un combat beaucoup plus grand qui concerne tout le monde : celui contre l’intolérance. Les personnes intolérantes n’acceptent pas la différence et considèrent tous ceux qui ne pensent pas comme eux ou ne vivent pas comme eux comme des mécréants ou des infidèles, et ceci dans toutes les idéologies. Pensons seulement à l’Inquisition espagnole chez les chrétiens et à tous les massacres commis par les nazis ou les communistes ! Alors, luttons tous ensemble contre l’intolérance, et vive la fraternité !

Brossard, le 15 janvier 2018