Deux Canadiens auraient été enlevés au Nigeria

Ottawa est au courant des informations selon lesquelles deux citoyens canadiens auraient été enlevés au Nigeria. Le porte-parole d’Affaires mondiales Canada, John Babcock, a indiqué mercredi que le personnel consulaire au Nigeria est en contact avec les autorités locales pour obtenir plus d’information. Des médias nigérians soutiennent de leur côté qu’un Canadien et un Américain ont été enlevés mardi soir dans l’État de Kaduna, dans le centre du pays. Selon un porte-parole de la police de l’État, le Canadien et l’Américain sont des investisseurs qui installent des stations solaires dans des villages autour de Kafanchan, dans l’État de Kaduna. M. Aliyu soutient que des membres des forces de sécurité, dont une escouade spécialisée dans les enlèvements, ont été déployés dans la région pour tenter d’arrêter les suspects et de libérer les otages en toute sécurité. Les enlèvements contre rançon sont fréquents au Nigeria.