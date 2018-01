Californie : 12 frères et soeurs retrouvés attachés

Los Angeles — Douze frères et soeurs, dont des enfants, ont été retrouvés enchaînés, affamés et sales dans un logement d’une petite ville de Californie et leurs parents ont été incarcérés pour torture et mise en danger d’enfants, a indiqué la police lundi. L’alerte a été donnée par une treizième victime âgée de 17 ans qui s’est échappée du logement situé à Perris, à deux heures au sud-est de Los Angeles. Elle est parvenue à appeler le numéro d’urgence 911 depuis un appareil portable retrouvé dans la maison. Les 12 personnes retrouvées sont âgées de deux à 29 ans. Les services de protection de l’enfance ont ouvert une enquête. Une caution de neuf millions de dollars a été fixée pour une éventuelle sortie du couple.