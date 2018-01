16 janvier 2018

Le père Emmett Johns, un héritage exceptionnel

C’est avec beaucoup d’émotion que toutes les personnes touchées par les réalités de l’itinérance ont appris le décès du père Emmett Johns «Pops». Il y a d’abord des milliers de jeunes (aujourd’hui devenus adultes et parfois même retraités !) qui ont bénéficié du soutien de son action depuis 30 ans. L’œuvre de Pops a été remarquable, par son approche terrain d’aide inconditionnelle et sa reconnaissance du droit à l’erreur. Son travail devenu celui d’un organisme solide avec toute une équipe a permis à des milliers de jeunes d’éviter la rue et de s’en sortir. Il a légué un héritage exceptionnel avec l’action toujours nécessaire de Dans la rue 30 ans plus tard, avec son centre de jour, son hébergement, son école de la rue, son motorisé qui sillonne les rues et ses logements sociaux. Pour tout notre réseau, dont Dans la rue est devenu un membre actif il y a une douzaine d’années, son décès amène une tristesse, mais aussi une incitation à poursuive son œuvre. Il mérite certes de grandes funérailles. Espérons que les hommages qu’il a déjà reçus des premiers ministres et de la mairesse seront suivis d’un soutien encore plus important de leur part aux actions nécessaires pour venir en aide aux jeunes et moins jeunes, qui sont dans la rue ou à risque de l’être. Car ce que l’on doit retenir de Pops, c’est une action et un héritage exceptionnels, mais aussi la capacité admirable qu’ont les personnes en difficulté de s’en sortir, lorsqu’on les écoute, les comprend, les aide, les accompagne et qu’on leur donne des conditions pour y arriver.

Le 15 janvier 2018

Non, Mesdames !

Il n’y a pas qu’aux hommes qu’il faut savoir dire non quand ils nous importunent, nous bousculent et nous poursuivent de leur désir sexuel prétendument irrépressible. Il faut aussi savoir dire non aux femmes qui ont réussi grâce à leur talent et à leur travail à s‘affirmer suffisamment pour se sentir à l’abri du désir inopportun voire agressif de certains hommes lorsqu’elles manifestent une totale incompréhension des femmes qui n’ont ni leur situation ni leur pouvoir. Il faut savoir dire non aux femmes solides qui accusent les plaignantes de jouer aux victimes et leur intiment de passer rapidement à autre chose, même en cas de viol. Il faut savoir dire non aux femmes lettrées qui utilisent la sémantique pour justifier leur complaisance envers les hommes. La galanterie française issue de l’amour courtois (relisez vos classiques, mesdames !) a été inventée pour protéger les femmes de la violence sexuelle masculine, pas pour justifier les gestes des harceleurs ; le féminisme n’est pas la haine des hommes, mais la promotion du respect des femmes et de leurs droits ; la liberté sexuelle n’est pas la libération à temps et à contretemps du désir masculin, mais le pouvoir de choisir qui nous touche et dans quelles conditions. Il faut également savoir dire non à un écrivain célèbre déclarant comme si c’était une révélation que « tous les hommes ne sont pas des porcs ». Nous le savons ; c’est avec les autres que nous vivons. Mais cela ne devrait pas nous empêcher de dénoncer ceux qui le sont effectivement et ceux et celles qui au mieux s’en amusent ou les tolèrent, et au pire les protègent. Il y a des jours où il m’est difficile d’être fière de mes origines françaises.

Trois-Rivières, le 14 janvier 2018

La pétroleuse et les pétrolières

La mégalopole New York poursuit en justice cinq pétrolières géantes (BP, Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil et Shell), qu’elle estime responsables des coûts dus au dérèglement du climat. De son côté, Chevron a dénoncé une action qui ne résoudra pas « la grave question des changements climatiques » (l’admission d’une grande pollueuse que n’a même pas encore faite le président Donald Trump). Le maire de New York, Bill de Blasio, a en même temps annoncé qu’il entendait retirer du secteur des énergies fossiles les investissements du fonds de retraite de la Ville de plus de 190 milliards $US. Que voilà une décision qu’il aurait fallu prendre bien avant d’entamer la poursuite, car il est clair que ces investissements nuiront à la cause de la Ville. En effet, la partie défenderesse voudra savoir : « Si ces pétrolières vous causaient autant de torts, pourquoi y avoir investi votre argent jusqu’à tout récemment ? » Avis aux divers ordres gouvernementaux : ne tardez pas à retirer vos billes des énergies fossiles, parce que cela pourrait vous jouer de mauvais tours quand viendra le moment de faire payer les principaux coupables.

Montréal, le 12 janvier 2018