15 janvier 2018

Les locataires écoperont des hausses de taxes, pas les propriétaires

Contrairement à ce qu’affirme Brian Myles dans son éditorial (« Promesse non tenue »), non, le Québec n’a pas un « contrôle strict sur le coût des loyers ». En réalité, les propriétaires peuvent augmenter les loyers comme bon leur semble, et c’est aux locataires à ensuite négocier et tenir tête à leur propriétaire. Le fardeau du contrôle des loyers repose donc sur les épaules des locataires, ce qui est très différent d’un contrôle universel et obligatoire comme celui dont s’est récemment doté l’Ontario. Contrairement à ce que semble insinuer M. Myles, les propriétaires d’immeubles locatifs peuvent répercuter la totalité des hausses de taxes à leurs locataires. En fait, les hausses de loyer demandées sont généralement bien au-delà de l’inflation et sont encore plus importantes lorsque des travaux sont effectués. Il importe également de rappeler que moins de 0,5 % des loyers sont fixés par la Régie du logement annuellement. Tous les autres sont acceptés comme tels ou encore négociés entre propriétaires et locataires. Malheureusement, beaucoup de locataires hésitent à négocier par peur de possibles représailles, comme des travaux promis qui ne se réaliseront pas ou une éventuelle reprise de logement. En somme, les hausses de taxes montréalaises auront de fortes répercussions pour les ménages locataires à faible revenu, qui trop souvent doivent payer bien plus de 30 % de leur revenu pour se loger.

Le 11 janvier 2018

Encore Donald Trump ?

Si comme moi vous frôlez la nausée à voir chaque jour la tronche du milliardaire ou à entendre les échos de sa dernière insanité sur Twitter, je vous invite à solliciter de vos médias d’information préférés de faire « une journée sans Donald Trump ». Peut-être y prendrons-nous goût jusqu’à en arriver à une semaine sans Trump et plus encore. Par la même occasion, une invitation aux organismes militants canadiens de multiples tendances à assurer qu’advenant une visite annoncée du milliardaire au Canada, nous ayons la même élégance que les Britanniques ; 1 900 000 d’entre eux ont signé une pétition pour demander de ne pas l’accueillir dans leur pays, entraînant l’annulation de sa visite annoncée. Nous n’avons pas besoin de ce distillateur de hargne, de division, d’exclusion et de détestation de l’étranger et du différent. Nos politiciens ne peuvent bien sûr faire un tel geste, mais la population oui. En observant l’air du temps me vient à l’esprit cette réflexion, dont j’oublie l’auteur : « À s’habituer à l’inhabituel, le peuple se mit à accepter l’inacceptable. » Un axiome faisant certes partie de l’arsenal de tels manipulateurs des idées et des esprits.

Québec, le 13 janvier 2018

Le 29 janvier comme jour de deuil

Depuis la demande pour qu’on fasse du 29 janvier une journée nationale contre l’islamophobie, on assiste à une controverse : on est pour, on est contre, on s’invective, le terme islamophobie est controversé, les réseaux sociaux s’emballent, on lit des commentaires haineux, parfois même incriminables. Tout le monde devrait se calmer. On a besoin d’une trêve et d’un climat social sain à l’approche du 29 janvier. Tous les Québécois de bonne foi et de bon sens dénoncent ces meurtres ignobles et sont pour une forme de commémoration. Ce n’est toutefois pas le moment de décider si le 29 janvier doit devenir une journée nationale contre l’islamophobie. Les émotions sont trop vives. Nos représentants devraient envoyer ce message clair : la demande pour cette journée a été entendue. Une décision sera prise plus tard. Rappelons-nous que le 6 décembre n’est devenu la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes que deux ans après les événements. Le 29 janvier doit être vécu comme un jour de deuil et d’expression de sympathie et non comme un jour de clivage social. Peu importe la décision qui sera ensuite prise, il faudra rappeler au Centre culturel islamique de Québec que le 29 janvier demeurera toujours une journée de triste commémoration pour tous les Québécois.

Québec, le 12 janvier 2018