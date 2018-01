11 janvier 2018

Hashtag mirages

Elle n’avait pas fini de livrer son discours senti et flamboyant que déjà le hashtag #Oprah2020 se propageait comme une traînée de poudre. Il n’était pourtant nullement question de présidence des États-Unis. Pas grave. Le mouvement #MeToo ? Been there, done that, comme dirait l’autre. Parce qu’on est en 2018. Parce qu’on avance. Parce que ce monde est tellement plus digeste quand on le rêve… Ce n’était pourtant pas rien, ce discours d’Oprah Winfrey — dimanche soir aux Golden Globes — sur la presse malmenée en ces temps de corruption et de malversations, sur la place des prolétaires comme Rosa Parks, qui ont lutté pour la justice à l’heure où les hommes s’en tiraient presque toujours indemnes, sur la voix des femmes de toutes les sphères de la société qui ont décidé de se faire entendre et dont « the time is up ». Mais tous ces mots semblaient déjà passés comme un feu d’artifice au moment où la multimilliardaire a terminé son discours avec cette phrase punch et scintillante, qui pourrait bien devenir le thème de son éventuelle campagne présidentielle : « A new day is on the horizon ! » Cela m’a fait penser à quel point nous carburons comme jamais à l’image et aux mots-clics. À quel point une seule petite phrase échappée peut être montée en épingle et devenir le scandale du jour. À quel point une carrière ou une réputation peut être anéantie dès lors qu’une icône — âgée et potentiellement sénile, pourrait-on croire — laisse tomber une phrase malheureuse qui est ensuite citée hors contexte. Nous vivons à l’heure du clip, de la réaction à chaud, de la question qui tue, de l’égoportrait érigé en roi, de la bien-pensance déguisée en vertu. Et si c’étaient les mirages — bien plus que la guerre ou les problèmes d’environnement — qui finissaient par nous tuer ?

Montréal, le 9 janvier 2018

La déconvenue de CIBL

Membre et ex-d.g. de CIBL, j’ai assisté à une AGA [assemblée générale annuelle] où bon nombre de producteurs bénévoles se sont heurtés à une porte close… parce qu’ils avaient omis de renouveler à temps le paiement de leur carte de membre. Ils y venaient pour débattre du virage pris par le directeur général de l’époque, virage qui avait eu pour effet de vider la station de ses producteurs pour remplacer le contenu essentiellement par de la radio en « canne »… avec le résultat qu’on connaît. Mais ce n’est pas la seule cause de la déconvenue de cette station communautaire. Une autre cause est le cadeau empoisonné de l’édifice du 2-22 par le gouvernement Charest. Cadeau de Grec parce que découlant de la seule tenure comprise par ce gouvernement : la propriété privée en condo. Or les coûts y ont explosé, engloutissant la quasi-totalité des revenus autonomes de la station. Il aurait sans doute été plus sage de créer une propriété collective sous forme de coop où CIBL aurait été l’un des membres-locataires. D’autres raisons profondes sont aussi derrière cette crise touchant la nature même de la station. Il est évident que l’arrivée du numérique, dont maintenant les « iTunes ou Spotify », chambarde complètement l’écoute de la musique. Or la spécificité de CIBL, c’est qu’elle comprenait plusieurs radios en une seule. Ainsi, un soir de semaine on pouvait y suivre des producteurs amants du jazz, le soir suivant se délecter des musiques du monde d’un Yves Bernard, etc. CIBL incarnait toutes ces radios rêvées et réalisées par des centaines de producteurs bénévoles. On y a fait place nette d’un seul geste alors qu’au contraire, on aurait dû s’emparer d’Internet pour ainsi y démultiplier la portée de la station. Que faire maintenant ? Eh bien, d’abord renouer avec la mission même de la station en rouvrant la porte à l’apport des producteurs. Mieux ! Offrir à l’auditoire des canaux spécialisés sur Internet, tant pour la musique que pour l’information, animés par ce qui a toujours fait la force de CIBL : ses bénévoles.

Le 9 janvier 2018