Floride exemptée de nouveaux forages

Miami — Le gouvernement Trump a décidé mardi que l’ouverture des zones protégées du littoral américain à l’exploitation du pétrole et du gaz offshore, une mesure contestée par de nombreux États, ne serait pas appliquée en Floride. Le gouverneur républicain de Floride, Rick Scott, craignait les risques de pollution dans un État encore traumatisé par la gigantesque marée noire de 2010, provoquée par l’explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon. Le gouvernement Trump a fait part la semaine dernière de son intention d’ouvrir 90 % des zones côtières américaines à l’exploitation du pétrole et du gaz offshore, annulant des dispositions de protection prises par Barack Obama. Cette mesure a été immédiatement dénoncée par des organisations de défense de l’environnement, mais aussi par les gouverneurs des États concernés comme le New Jersey, la Caroline du Nord et du Sud, la Virginie, la Californie, l’État de Washington et la Floride. Le procureur général de Californie, Xavier Becerra, a ainsi demandé mardi soir à ce que la même exemption soit également accordée à la Californie.