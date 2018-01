10 janvier 2018

À l’heure des résolutions

À l’heure des résolutions, en janvier, est-il permis de ne souhaiter qu’une seule chose ? Souhaiter que ce qui va bien aille de mieux en mieux ? S’il est dit que le mieux est l’ennemi du bien, ce qui va bien, justement, c’est qu’on peut croire de façon complètement naïve de parvenir, jour après jour, à changer le monde, à changer la vie. Le secret, c’est la constance. Voire une certaine discipline oh toute légère qui consiste premièrement à s’informer, à vouloir apprendre et enfin, à chercher à se cultiver. Ce qui, dans mon cas, consiste d’abord à lire trois journaux quotidiens par jour parce que le débat des idées est perpétuel : progressons-nous ou régressons-nous ? Ces femmes et ces hommes de toutes provenances qui meublent l’actualité sont sans aucun doute animés de convictions. Donc, à nous tous, individuellement ou collectivement, de choisir et de mesurer les convictions qui nous siéent. Je crois pour ma part que je vais demeurer pour le reste de mon existence attaché à vouloir exprimer ce que la vie a de merveilleux, de même que souhaiter plus de justice autour de moi et dans le monde. Mais avant tout, il m’est primordial de dire à autrui de donner infiniment de valeur à sa vie. Il m’arrive de ressentir, je le confesse, cette profondeur de l’expérience humaine qui, hélas, me semble absente parfois autour de moi. Et c’est cette profondeur qui, en un mot, m’inspire jour après jour à vouloir être meilleur.

Trois-Rivières, le 9 janvier 2017

Difficile accès au CHUM

Madame Valérie Plante, en plus d’être la responsable de l’administration de Montréal, vous êtes à ce titre également responsable de l’arrondissement du centre-ville. De votre bureau, vous avez une vue imprenable sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM). Je vous suggère de jeter un œil sur l’intersection Sanguinet et Viger. Vous y verrez un spectacle désolant. Au sortir du métro Place-d’Armes, nous devons marcher dans au moins dix centimètres de gadoue (communément appelée « sloche ») et quelques centimètres d’eau qui n’ont pas trouvé de canalisation pour évacuer le passage vers le CHUM. À l’intersection, impossible de traverser la rue Viger, où deux fois plus de gadoue et d’eau forcent les patients du CHUM à mouiller leurs bottes plus haut que la cheville, sans compter les risques de chutes importants. Une fois rendues sur le trottoir de la rue Sanguinet, des dizaines de personnes, souvent âgées ou ayant des problèmes de motricité, peinent à avancer dans la « sloche ». J’ai moi-même ce matin aidé une personne qui poussait avec grande difficulté son déambulateur. D’autres patients du CHUM assis dans leur fauteuil attendaient dans le froid ou un taxi ou un chauffeur qui faisait la queue depuis la rue Viger pour venir les chercher. Souvent affaiblis par la maladie ou les traitements reçus, ces femmes et ces hommes n’avaient personne à qui s’adresser pour se faire aider. Je constate cet état de fait depuis quel­ques jours. Puis-je simplement vous demander d’intervenir, de faire quelque chose afin que l’obligation d’aller se faire soigner ou de recevoir des traitements au CHUM se fasse dans des conditions normales pour des piétons qui n’ont d’autre choix que de s’y rendre par les transports en commun et à pied ?

Montréal, le 9 janvier 2018