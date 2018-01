Accord nucléaire: l’Iran se méfie d’une sortie américaine

Téhéran — L’Iran a mis en garde lundi la communauté internationale sur une possible sortie des États-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien, à quelques jours d’une décision américaine dans ce dossier. L’accord de 2015 a permis de lever une partie des sanctions internationales imposées à l’Iran. Le président américain, Donald Trump, dénonce régulièrement l’accord et a refusé à la mi-octobre de le « certifier » en le qualifiant de « l’un des pires » jamais conclus par les États-Unis. Le président américain a jusqu’à vendredi pour dire s’il souhaite continuer sur cette voie ou non. La réponse de l’Iran sera « appropriée et lourde […] les États-Unis vont certainement le regretter » s’ils sortent de l’accord, a prévenu le porte-parole de la diplomatie iranienne, Bahram Ghassemi.