8 janvier 2018

Un nouveau type de génie, version 21e siècle

« Tout au long de ma vie, mes deux atouts ont été ma stabilité mentale et le fait d’être, genre, très intelligent […] Je suis passé d’homme d’affaires TRÈS prospère à grande star de la télé et à président des États-Unis [à mon premier essai]. Je pense qu’on peut me qualifier non seulement de malin, mais de génie… et un génie très stable en plus ! » a modestement écrit vendredi Donald Trump sur son fameux compte Twitter. Léonard de Vinci, William Shakespeare, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein peuvent aller se rhabiller, nous avons affaire à un nouveau type de génie, version 21e siècle. Ignorant, inculte, grossier, haineux, sexiste, raciste, mythomane, démagogue, cupide, arrogant, narcissique, vaniteux, mégalomane… Ainsi on peut répondre à tous ces qualificatifs, devenir milliardaire, puis président de la première puissance du monde et avoir le culot de s’autoproclamer « malin, très intelligent et génial » à la face du monde. Y a-t-il encore quelque chose à rajouter sur Donald Trump ? Et dire qu’on en a encore pour au moins trois ans à se taper ces énormités sur une base quotidienne… Jusqu’où irons-nous dans la bêtise humaine ?

Gatineau, le 6 janvier 2018

Misons sur des traversiers brise-glace

Les récents problèmes rencontrés par les traversiers entre Québec et Lévis, devant des glaces trop épaisses à la faveur de la marée descendante, soulèvent de nombreuses questions. La fiabilité du service en souffre au point même d’éloigner la clientèle régulière. Le service est-il rétabli ou annulé ? S’il est rétabli, réussirons-nous à traverser dans un délai raisonnable ? Autant de questions soulevées par des paramètres variables qui ulcèrent l’usager. La fiabilité alors détonne, c’est devenu une loterie ! Coup de théâtre, la vague de froid de décembre a présenté des glaces aussi épaisses qu’en fin de janvier. L’appel aux brise-glace pour libérer les traversiers débute alors plus tôt en saison et ce n’est pas terminé. Nos valeureux traversiers arrivent en fin de vie. La solution pour l’avenir demeure dans la construction de bateaux plus puissants, possédant une coque de type brise-glace ainsi qu’une étrave convexe. De cette manière, les traversiers éviteront les dérives et pourront se dépêtrer eux-mêmes dans la glace. Pour des traversées en toute quiétude, la belle technologie a un prix !

Québec, le 7 janvier 2018

Romney en 2020 ?

Que fera Mitt Romney, le candidat républicain de confession mormone qui a perdu en 2012 face à Barack Obama ? Remplacer le sénateur républicain de l’Utah (où vit une importante population de confession mormone), Orrin Hatch, qui a annoncé qu’il ne se représenterait pas en novembre, ou Thomas Monson, le président de l’Église mormone, décédé le 2 janvier ? Nous savons que Romney déteste cordialement Donald Trump, qu’il a déjà traité de charlatan. S’il devient sénateur, il aura deux ans pour mettre des bâtons dans les roues du président, l’empêcher de se représenter en 2020 et tenter sa chance une deuxième fois à la présidentielle, les candidats républicains respectables ne courant pas les rues. M’est avis que Hatch déteste lui aussi Trump et qu’il force la main de Romney en rendant son tablier.

Montréal, le 5 janvier 2018