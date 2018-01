Photo: Richard Drew Associated Press

Washington — Le FBI enquête sur la Fondation Clinton, l’une des cibles favorites des républicains et du président Donald Trump, qui l’accusent de « corruption », selon des médias américains vendredi. Les enquêteurs de la police fédérale se penchent notamment sur des soupçons autour de dons qui auraient été faits à la fondation de l’ex-président Bill Clinton en échange de faveurs politiques lorsque Hillary Clinton était secrétaire d’État (2009-2013), selon le site d’information The Hill, CNN et le New York Times. Le ministère de la Justice, dont dépend le FBI, n’a pas confirmé l’existence de cette enquête. Mais en novembre, ses services avaient assuré la commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants que le ministre de la Justice, Jeff Sessions, examinait l’opportunité de nommer un procureur spécial pour se pencher sur la Fondation Clinton ou sur l’utilisation par l’ancienne première dame d’un serveur privé de messagerie électronique quand elle était chef de la diplomatie de Barack Obama.