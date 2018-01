6 janvier 2018

Remettre l’indépendance du Québec sur la carte

Depuis la défaite crève-cœur du référendum de 1995, soit depuis plus de 20 ans, le Parti québécois (PQ), qui se proclame comme le seul parti véritablement indépendantiste de par le règlement numéro 1 de ses statuts, ne cesse de tergiverser sur le « moment opportun » de ressortir du placard l’accession du Québec à sa souveraineté, le chef actuel, Jean-François Lisée, ayant jeté son dévolu sur 2022… Par ailleurs, personne ne peut nier que la souveraineté du Québec n’obtient pas la cote de popularité auprès d’une forte majorité de Québécoises et de Québécois évaluée à quelque 60 %. À mes yeux, un tel désaveu émerge du laxisme de celles et ceux qui doivent porter l’étendard de la souveraineté, à commencer par la députation péquiste qui allègue que l’heure n’est pas encore arrivée. À supposer que cette assertion soit fondée, peut-être serait-il opportun de se demander pourquoi il en est ainsi, 22 ans après le dernier appel au peuple. À mon avis, la réponse va de soi : l’indépendance brille par son absence dans les débats politiques qui font la une des médias. Elle a été remplacée par le mythe du « bon gouvernement », un sparadrap qui ne fait que voiler toute tentative d’émergence de velléités indépendantistes. Selon moi, une seule voie reconnectera les Québécoises et les Québécois de tous les âges sur le cap de la souveraineté : les stratèges péquistes se doivent, d’un côté, de mettre en exergue les avantages de l’indépendance du Québec, et de l’autre côté, les désavantages du fédéralisme canadien. Une démarche qui devrait contribuer grandement à remettre l’indépendance du Québec sur la carte !

Québec, le 2 janvier 2018

Nos doubleurs donnent enfin l’heure juste

J’ai lu ce passage étonnant sur le tout nouveau site Web de l’Association nationale des doubleurs professionnels (ANDP), qui regroupe 12 maisons de doublage au Québec : « Nos membres créent des versions en langue française internationale pour les grands réseaux de diffusion traditionnels, les nouveaux canaux de diffusion par abonnement sur l’Internet ou toute autre plateforme. Ces versions sont présentées sur toute la planète francophone. Ils peuvent aussi, dans le cas de projets qui doivent rejoindre un marché spécifique ou avoir une saveur locale, préparer un doublage en utilisant les expressions et les références historiques ou humoristiques qui rejoignent les spectateurs ciblés. » L’ANDP dit enfin la vérité, car son discours, comme celui de l’Union des artistes (UDA) d’ailleurs, était tout autre avant : « Les Québécois désirent avoir accès à des films et des séries télévisées doublés ici, qui leur ressemblent et qui tiennent compte des particularités linguistiques et culturelles d’ici. » Nous savons pourtant depuis longtemps que la langue utilisée dans la grande majorité des doublages québécois a toujours été incontestablement le français international, et ce, dès la télésérie Star Trek, en 1969. Mais il fallait titiller la fibre nationaliste des Québécois pour pousser les gouvernements successifs à Québec à toujours plus subventionner leur industrie, mise en difficulté. Alors, maintenant que l’ANDP reconnaît les faits, je lui demande pourquoi les Québécois devraient grassement subventionner des doublages « en langue française internationale pour les grands réseaux de diffusion traditionnels, les nouveaux canaux de diffusion par abonnement sur l’Internet ou toute autre plateforme », quand nous sommes très bien servis à ce chapitre par les doublages européens, qui eux présentent l’avantage de ne rien nous coûter ? En conclusion, je soumets le compromis suivant à l’ANDP et à l’UDA : les seuls doublages qui bénéficieraient dorénavant de subventions étatiques seraient ceux ayant « une saveur locale » et utilisant « les expressions et les références historiques ou humoristiques qui rejoignent les spectateurs ciblés ». Tous les autres ne le seraient pas.

Montréal, le 2 janvier 2018