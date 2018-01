Le prix Grand Phénicia 2018 remis à Michel Tremblay

Photo: Pedro Ruiz Le Devoir

L’écrivain et dramaturge Michel Tremblay est le lauréat du Grand Phénicia 2018, qui lui sera remis le 31 mai prochain par la Chambre de commerce LGBT du Québec. La 14e édition du Phénicia se déroulera à la salle du Parquet de la Caisse de dépôt et placement du Québec, à Montréal, sous la présidence d’honneur de la comédienne et femme d’affaires Caroline Néron. L’événement célébrera la réussite et l’implication de personnes qui ont contribué au rayonnement et au développement de la communauté d’affaires LGBT. Steve Foster, président de la Chambre de commerce, explique qu’en remettant le prix à Michel Tremblay, l’organisme veut affirmer que l’écrivain a su, à travers son oeuvre, marquer le Québec et le monde depuis plus de 50 ans. La Chambre désire aussi souligner sa contribution exceptionnelle à la communauté LGBT. Michel Tremblay s’est dit touché qu’on lui décerne le prix, ajoutant que la reconnaissance des minorités sexuelles a été l’un des grands combats de sa vie. L’année dernière, le Grand Phénicia a été remis à Françoise Bertrand, présidente-directrice générale sortante de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).