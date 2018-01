Trump menace de couper l’aide financière aux Palestiniens

Washington — Le président américain, Donald Trump, a menacé mardi de couper l’aide financière des États-Unis aux Palestiniens, qui s’élève jusqu’à présent à plus de 300 millions de dollars par an. « Nous payons les Palestiniens DES CENTAINES DE MILLIONS DE DOLLARS par an sans reconnaissance ou respect » de leur part, a tweeté Donald Trump. « Puisque les Palestiniens ne sont plus disposés à parler de paix, pourquoi devrions-nous leur verser des paiements massifs à l’avenir ? » a-t-il ajouté.