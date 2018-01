Pérou: un accident d’autocar fait des dizaines de morts

Photo: Agence France-Presse / Andina

Lima — Au moins 48 personnes sont mortes mardi au Pérou lorsqu’un autocar a chuté d’une falaise d’une centaine de mètres, après avoir été percuté par un camion sur une autoroute, a annoncé la police. L’accident a eu lieu dans la matinée au niveau du « virage du diable », à 45 kilomètres au nord de Lima, et « au moins 48 morts ont été retrouvés pour le moment », a déclaré à la presse le colonel Dino Escudero. « La police et les pompiers sont à pieds d’oeuvre pour tenter de retrouver des survivants, mais nous pensons que le bilan pourrait s’alourdir », a ajouté le responsable de la police. Des secouristes ont été hélitreuillés sur le site de l’accident. L’autocar, se dirigeait vers la capitale péruvienne depuis la ville de Huacho (centre), transportait 55 passagers et deux chauffeurs.