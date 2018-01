3 janvier 2018

Comparer Poutine et Rajoy

Ce 30 décembre, la Cour suprême russe a bien docilement rendu à Vladimir Poutine le service qu’il attendait d’elle. Alexeï Navalny, charismatique opposant au président de la Russie, ne pourra poser sa candidature à la prochaine élection, comme l’avait d’abord décrété la Commission électorale, elle aussi à la solde du Kremlin. Le populaire Navalny proteste en arguant la « fabrication » de la condamnation judiciaire pour détournement de fonds sur laquelle se base la Commission électorale, ce qui ressemble énormément au sort réservé à l’ex-magnat du pétrole Mikhaïl Khodorkovski en 2005, puis en 2014. Lui aussi jeté en prison par le même Poutine, l’aspirant président Khodorkovski avait subi non pas un mais deux procès très controversés pour fraude fiscale, ce qu’avait chaque fois condamné l’Union européenne (UE).

Dès l’exclusion de Navalny par la Commission électorale, l’UE a déploré à bon droit l’instrumentalisation des institutions de l’État russe pour éliminer des adversaires politiques. Mais en Espagne, n’est-ce pas exactement ce dont use présentement le gouvernement de Mariano Rajoy contre ses opposants catalans ?

Ce même 30 décembre, le président catalan destitué Carles Puigdemont a réclamé que Madrid reconnaisse le verdict des urnes qui ont reconduit la majorité parlementaire des indépendantistes et qu’il négocie avec eux. Le premier ministre espagnol a plutôt raillé l’hypothèse voulant que Puigdemont exerce la présidence catalane depuis Bruxelles. Mais si Puigdemont et quatre de ses ministres en exil se présentent au parlement catalan pour y être investis, ils seront arrêtés, puis accusés de rébellion et de sédition. Cela porterait à 28 le nombre d’élus, de hauts fonctionnaires et de dirigeants indépendantistes ainsi accusés. Parmi eux, 10 ont été emprisonnés, dont 4 qui le sont toujours. Mais d’aucuns jugent frivoles ces accusations de sédition et de rébellion contre le très pacifique mouvement indépendantiste catalan. En février dernier, un tribunal espagnol a aussi rendu l’ex-président catalan Artur Mas et deux de ses ministres inéligibles pendant deux ans à occuper toute fonction élue, pour avoir organisé la pourtant symbolique consultation du 9 novembre 2014 sur l’indépendance.

Alors, messieurs dames les chefs d’État de l’UE, ne croyez-vous pas que vous risquez de regretter un jour d’avoir tant fermé les yeux sur les méthodes Rajoy à forte inspiration poutinesque ?

Montréal, le 2 janvier 2018

Peut-on croire le Port de Québec?

Le Port de Québec a tenté de démontrer que son projet Beauport 2020 entraînerait des retombées économiques importantes. Ses arguments n’ont pas été crus. Il a alors changé de stratégie et proposé de remplacer le vrac par des conteneurs, entre autres pour bonifier les retombées économiques. Le Port refuse cependant de rendre publiques les nouvelles études qui expliqueraient dans quelle mesure un tel projet serait réaliste.

Le Port prétend que l’utilisation accrue de porte-conteneurs trop gros pour le port de Montréal avantagerait le port de Québec grâce à sa profondeur d’eau de 15 mètres. Pourtant, cette capacité est déjà présente à Québec et ne semble pas attirer les gros porte-conteneurs provenant d’Europe ou transitant par le canal de Suez. Si le Port doit actuellement louer ses terrains sous les coûts nécessaires pour entretenir ses infrastructures, c’est que ces avantages ne suffisent pas. L’arrivée de gros porte-conteneurs transitant par le canal de Panama n’y changerait pas grand-chose. Selon le magazine The Maritime Executive, ces navires doivent parcourir 1000 miles nautiques de plus pour se rendre à Québec, comparativement au port de New York. Le coût du transport d’un conteneur arrivant à Toronto serait 750 $ moins cher en passant par New York.

La concurrence est vive entre les grands ports canadiens et américains et les experts du gouvernement canadien privilégient Montréal, Vancouver et Halifax pour le transport des conteneurs. Les projets de hub maritime de grande envergure à Cap-Breton et à Saint-Pierre-et-Miquelon augmentent cette concurrence. Par ailleurs, le port de Sept-Îles pourrait également accommoder les navires trop gros pour Montréal en transbordant les cargaisons sur des navires plus petits ou envoyer les conteneurs par train grâce au traversier-rail vers Matane. Dans un tel contexte, le marché du conteneur apparaît très risqué pour Québec. Le projet serait même trop risqué pour être réalisé sans une importante subvention fédérale. Le Port doit d’abord divulguer ses études et démontrer sa capacité de développer le marché des conteneurs en remplaçant graduellement ses activités actuelles de vrac, que l’on doit indirectement subventionner et qui polluent, par de la marchandise en conteneur. S’il y réussit, il sera alors plus facile de le croire.

Beauport, le 2 janvier 2018