New York: un enfant à l’origine du pire incendie meurtrier depuis1990

New York — Un enfant de trois ans et demi qui jouait avec une cuisinière à gaz a déclenché jeudi l’incendie qui a coûté la vie à douze personnes, dont quatre enfants, à New York, le plus grave en plus de 25 ans. Le feu a pris jeudi vers 19 h dans une cuisine au rez-de-chaussée d’un immeuble en briques. Les pompiers n’ont mis qu’un peu plus de trois minutes à arriver sur les lieux, dans le quartier du Bronx. « Il a été déclenché par un enfant de trois ans et demi qui jouait avec la gazinière. L’incendie a pris et la maman n’en avait pas conscience » a expliqué le chef des pompiers de la ville, Daniel Nigro.