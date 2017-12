30 décembre 2017

« Bonjour-Hi » : à Paris, est-ce mieux ?

Au premier matin de notre dernier séjour à Paris, nous étions stupéfaits d’entendre un « Good Morning » en guise de salutation comme si de rien n’était. Difficile de ne pas avoir l’air de touristes dans un hôtel. Mais de là à nous confondre d’emblée avec des Américains. Sommes-nous bien en France, dans le Paris 6e ? J’ai cédé à la tentation de rappeler à ce Parisien qu’il devrait être plus fier de la langue de son pays. Avant notre départ, au JT 20 heures de France 2, on faisait état du « déplorable » manque de bilinguisme en restauration et hôtellerie dans la capitale. Et alors ? Le seul mot convenable en guise d’accueil, à mes yeux, à Paris par surcroît, est un « Bonjour » bien senti ou le plus classique « Bonjour monsieur, dame » qui vous donne envie de vous poser tel un papillon. Tant pis pour les touristes et gens d’affaires qui ne font pas l’effort d’apprendre quelques mots et formules de politesse. Ensuite, dans un bistro du quartier, la manière de nous accoster nous donne envie de larguer les amarres. Le jour de notre départ, notre non moins charmant serveur de tous les matins, ayant soigné son bonjour matinal, nous annonce qu’il visitera sous peu le Québec. J’ai décelé une douce vengeance dans son regard. Que pensera-t-il de mon éloge du français lorsqu’il magasinera rue Sainte-Catherine ou écoutera nos artistes et humoristes d’ici en entrevue ? « Bonjour-Hi », de d’autres « ça l’a pas de sens », « t’sé genre », « c’est full cool » et les nombreux sacres ! Décidément, des deux côtés de l’Atlantique, le français manque d’amour…

Montréal, le 27 décembre 2017

Vivre et mourir dans la dignité

Arrivé à un certain âge, on sait que la vie, telle une montagne qui nous a été si laborieuse à escalader, nous réserve une descente abrupte et difficile à contrôler. Et ce, peu importe ce qu’on a pu faire pour éviter notre dégringolade. Deux ans après l’adoption de la Loi concernant les soins de fin de vie, selon le rapport de la commission du même nom, 638 personnes ont eu recours à l’aide médicale à mourir au Québec en 2016-2017. Mourir dans la dignité constitue, pour notre société, une avancée certaine. Malheureusement, l’actualité nous présente trop souvent les ratés qui surviennent dans l’offre de soutien aux aînés, à domicile comme en CHSLD. Quand on entend notre entourage répéter « Moi, je n’irai jamais dans un CHSLD », on ne peut s’empêcher de craindre que mourir dans la dignité devienne un pis-aller à défaut de pouvoir vivre dans la dignité. Je nous souhaite pour 2018 que VIVRE dans la dignité fasse partie de nos priorités collectives.

Québec, le 29 décembre 2017

Justin le « preacher »

Dans son message annuel de Noël, le premier ministre Justin Trudeau invite les Canadiens à « tendre la main » à leurs voisins et à s’engager à « faire la différence ». Il les a aussi exhortés à prendre le temps de penser aux sacrifices consentis par les militaires « pour nous protéger ». Devant un tel épanchement d’appel à l’entraide, m’est apparue tout de suite l’image du prédicateur du haut de la chaire de l’église s’adressant à ses ouailles lors de la messe dominicale. Pourtant, à l’occasion de ses « vœux » de Noël à ses concitoyens, n’est-ce pas plutôt le temps de leur rappeler son engagement à mettre tout en œuvre pour améliorer la qualité de vie de la classe moyenne, un leitmotiv que M. Trudeau a martelé durant toute sa campagne à la chefferie du Parti libéral du Canada ? Une promesse qui, avouons-le, met encore beaucoup de temps à se manifester ! M. Trudeau, les Canadiens n’en ont rien à cirer de vos sermons de « preacher ». Ils s’attendent à ce que vous agissiez en véritable premier ministre pour qui les actes prédominent sur les « belles paroles » !

Québec, le 28 décembre 2017