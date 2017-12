Au moins douze morts dans l’incendie d’un édifice à New York

New York — Un incendie dans un immeuble résidentiel du quartier new-yorkais du Bronx a fait douze morts, incluant un enfant d’un an, a déclaré le maire de la ville, Bill de Blasio. D’autres résidents de l’édifice ont été grièvement blessés et l’on craignait pour la vie de quatre autres personnes, a-t-il ajouté lors d’un point de presse jeudi soir. Le chef des pompiers de New York, Daniel Nigro, a déclaré que l’incendie était d’une ampleur « historique » en raison du nombre de victimes. La cause du brasier de jeudi faisait toujours l’objet d’une enquête, a indiqué M. Nigro. Le brasier a fait rage dans un édifice de cinq étages, situé à un coin de rue du Zoo du Bronx. Les flammes ont pris naissance au premier étage de l’immeuble un peu après 19 h et se sont rapidement répandues à toute la structure. Environ 170 pompiers ont travaillé dans un froid intense pour évacuer des gens de l’édifice.