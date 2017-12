Évacuations médicales limitées dans la Ghouta

Douma — Quatre patients dans un état critique, dont trois enfants, ont pu quitter une zone rebelle assiégée près de Damas, un nombre encore très éloigné des centaines de personnes que l’ONU appelle à évacuer de cette enclave en proie à une crise humanitaire aiguë. Quelque 400 000 habitants sont pris au piège dans la Ghouta orientale, une région à l’est de Damas assiégée depuis 2013 par les troupes du régime de Bachar al-Assad et touchée par de graves pénuries alimentaires et médicales. Au total, 29 malades doivent être évacués dans les jours à venir, alors que l’ONU réclame l’évacuation de près de 500 malades. Avec les retards et blocages sur ce dossier, seize patients sont déjà morts depuis novembre. Le Croissant-Rouge syrien et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont commencé mardi soir « l’évacuation de cas médicaux critiques de la Ghouta orientale vers Damas », a annoncé le CICR sur Twitter.