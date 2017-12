28 décembre 2017

Justin et la différence

Le premier ministre Justin Trudeau nous invite à « faire une différence » ; se rend-il compte que c’est ce que nous faisons tous à la longueur de journée et d’année ? Tous les travailleurs et travailleuses travaillent justement et toujours pour « faire une différence ». Le médecin essaie d’améliorer notre santé. Le boulanger essaie d’apporter sa contribution à notre pain quotidien. L’éboueur essaie de « faire une différence » dans la propreté et la salubrité de nos rues. Individuellement, nous essayons constamment de « faire une différence ». Nous voulons mieux nous alimenter pour « faire une différence » dans nos vies. Nous conduisons mieux pour « faire une différence » sur nos routes. Nous buvons moins. Nous ne fumons presque plus. Nous faisons plus d’exercice ; tout ça pour améliorer la santé publique. Comme conjoints et conjointes, on essaie de faire progresser les rapports homme femme. Comme humains nous évoluons vers une reconnaissance des différences entre les sexes qui se multiplient et brassent les stéréotypes imprimés depuis des siècles. Comme parents nous essayons tous les jours et toutes les nuits de changer les choses pour nos enfants. Comme citoyens et citoyennes, nous tentons aussi de « faire une différence ». Nous l’avons fait en votant pour Justin Trudeau. Mais justement ça n’a rien changé. Quand il ne voyage pas sur les ailes de l’État ou dans les hélicoptères de ses prétendus amis proches, il ne nous parle que des belles affaires : la paix dans le monde, la tolérance, le vivre ensemble, son beau visage et ses égoportraits. Quand vient le temps de parler des vraies affaires, il passe la rondelle. Il enlève sa face et s’efface ; comme dans la légalisation de la marijuana, comme dans le dossier d’Israël et de la Palestine, comme dans le dossier de l’ONU ou comme dans les paradis fiscaux. À lui les belles paroles, aux autres les lourdes tâches. Bref ça ne fait pas de différence.

Le 27 décembre 2017

Le respect et le mépris

Selon la ministre Weil, la formule d’accueil : « Bonjour, hi » employée par les commerçants montréalais est une marque de respect envers sa clientèle ! Si c’est le cas, comment qualifier le fait que des commerçants imposent une ambiance sonore exclusivement anglophone (radio et musique anglo-américaine) à un volume élevé toute la journée ? Cela me semble une attitude très méprisante envers la majorité québécoise. Et qu’en pense notre ministre de la Culture ?

Montréal, le 27 décembre 2017

Le temps, le temps

Le temps va trop vite. Toujours en train de filer celui-là. Faudrait envoyer la police après. Pour l’arrêter. Lui faire un barrage. La vitesse tue. Le temps ne le sait peut-être pas, mais on a souvent le goût de le tuer aussi. D’autres passent leur temps à en manquer, tandis que certains partent à sa recherche. Ça dure longtemps. Le temps, le temps et rien d’autre, chantait Aznavour, alors que pour Ferré, avec le temps, va, tout s’en va. Et tout le monde de courir en même temps pour rattraper le temps, sans jamais arriver à temps pour le retrouver. Pour plusieurs, les temps sont plus difficiles que pour d’autres, l’estomac vide, les deux pieds dans la gadoue, les culottes pas zippée, en retard. Ça fait Ducharme. Comment faire pour y arriver, pour joindre les deux bouts ? Un bout de temps qu’on y pense. Le temps des fêtes est commencé. Entre faire la dinde ou bien le pied de grue dans la file d’attente qui n’en finit plus de nous faire attendre. Faudrait-il chanter le temps qu’il fait sur son pays ? Vigneault l’a fait. Il a aimé le dire et le redire. Le chanter comme un chêne planté au bout de son champ. Ayez du bon temps tout le monde. Beau temps, mauvais temps. Prenez le temps d’être heureux. Il faut surtout le dire à ses amis et amies. Passez un très joyeux temps des Fêtes !

Le 20 décembre 2017