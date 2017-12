27 décembre 2017

Noël chez les Rohingyas

Les Rohingyas : ils sont quelque 700 000 — hommes, femmes, enfants, vieillards, infirmes —, expulsés du Myanmar, poussés à la dérive sur une portion de territoire dépourvue de ressources. Ils forment une minorité musulmane persécutée par un régime militaire d’allégeance bouddhiste. Leur lendemain est marqué par l’incertitude, bien peu par l’espoir.

À Bethléem, au temps de la venue de Jésus, il y avait au moins une étable. Au Myanmar, rien pour les Rohingyas. Seulement la misère à l’état pur. Dormir dans une étable est devenu un grand luxe.

D’un Noël à l’autre, dans l’histoire de l’humanité, la misère varie, mais elle est toujours présente. Aujourd’hui, ce sont sans doute les Rohingyas qui occupent la première place au tableau de la misère. Ils sont les premiers à qui il faut penser, en cherchant à leur organiser un lendemain de Noël le moins triste possible. On pourrait par exemple recourir à une intervention politique efficace, ce dont serait sûrement capable l’actuel premier ministre canadien.

Le 25 décembre 2017

La privatisation à tout vent

Il est relativement aisé de privatiser l’éducation au Québec. Il suffit de contraindre financièrement les professeurs, les écoles et les commissions scolaires. Puis de les dénigrer un peu, pas trop, juste ce qu’il faut. En santé, la recette varie légèrement, puisqu’une loi fédérale, quoique poreuse, empêche les provinces de privatiser le secteur à leur guise. Les cliniques privées poussent quand même comme des champignons, pavant la voie à des hôpitaux privés.

Pendant ce temps, nous avons sous les yeux trois institutions qui ont pris le vent contraire avec grand succès : Hydro-Québec, la RAMQ et la SAAQ. Des verrous légaux ont heureusement empêché leur privatisation jusqu’ici. Chérissons ces fleurons et laissons-les s’améliorer avec l’âge, comme le bon vin.

Québec, le 24 décembre 2017

Au-delà des résolutions creuses!

Ce mois-ci, on fête le 60e anniversaire de la remise du prix Nobel de la paix à Lester B. Pearson. En fait, l’histoire a surtout retenu de M. Pearson son exhortation, formulée quelques années après le prix Nobel, à ce que les pays développés consacrent 0,7 % de leur PNB à l’aide pour les pays en développement. Et c’est précisément la recommandation qu’on retrouve ce mois-ci après tant d’années, dans le Rapport prébudgétaire du Comité permanent des finances de la Chambre des communes. La recommandation arrive au bon moment, considérant que la portion de notre PNB consacrée à l’aide internationale est à son plus bas depuis des années. Espérons que, cette fois-ci, le gouvernement agira et suivra l’exemple du Royaume-Uni et des pays nordiques, ce qui lui permettra de financer à nouveau des programmes qui ont été coupés, comme l’éducation de base.

Voilà une action qui surpasserait tous les cadeaux de Noël imaginables pour les démunis de la planète et qui vaudrait bien plus que toutes les résolutions creuses du Nouvel An !

Gatineau, le 20 décembre 2017

Le grand écart entre nantis et démunis

Austérité, coupes, rationalisations d’un bord, primes et bonis aux hauts dirigeants ainsi que paradis fiscaux de l’autre, une toute récente étude internationale confirme que l’écart entre les nantis et les démunis ne fait que s’accentuer depuis 20 ans : les assistés sociaux qu’on épluche tant qu’on peut, ceux et celles qui plafonnent au salaire minimum et ceux du sommet de la pyramide que n’effleurera jamais l’idée d’un revenu maximum.

Il se peut que Primo Levi, dans Si c’est un homme, ait tout dit : « On a parfois l’impression qu’il émane de l’histoire et de la vie une loi féroce qu’on pourrait résumer ainsi : “Il sera donné à celui qui possède, il sera pris à celui qui n’a rien.” »

Montréal, le 23 décembre 2017