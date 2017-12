21 décembre 2017

Pneus d’hiver : d’abord les véhicules publics et d’urgence

Je suis le propriétaire d’un garage indépendant au centre-ville de Montréal. J’aimerais apporter mes commentaires et suggestions au sujet de l’intention du gouvernement de devancer la date d’installation des pneus d’hiver. Chaque année, je surmonte un défi afin de permettre à tous mes clients d’avoir leurs pneus d’hiver installés pour le 15 décembre. Penser répondre à la demande du nombre toujours croissant de véhicules dans un laps de temps encore plus court n’est vraiment pas réaliste. Gardons à l’esprit que le Québec est la seule province canadienne qui réglemente la date d’installation des pneus d’hiver, ce qui, en soi, est une excellente chose. Plusieurs propriétaires de véhicules combinent le changement de pneus avec leur mise au point semi-annuelle, augmentant ainsi considérablement notre charge de travail en cette période très achalandée. Ce qui peut entraîner un travail expédié trop rapidement et un certain risque d’omission de réparations sécuritaires importantes. J’aimerais vous proposer une solution qui devrait convenir à tous : conservons la date du 15 décembre pour l’installation des pneus d’hiver pour tous les particuliers, mais devançons cette date pour tous les véhicules publics et les véhicules d’urgence comme les autobus scolaires, les taxis, les ambulances, etc. Ceci permettrait d’accroître la sécurité routière publique tant visée par le gouvernement et en même temps, cela donnerait à tout le monde le temps nécessaire de préparer son véhicule de façon sécuritaire pour l’hiver. À noter d’autre part qu’il est tout à fait surprenant que la STM soit complètement exemptée de cette loi concernant les pneus d’hiver. Tous les autobus de Montréal circulent en hiver sur des pneus d’été légèrement modifiés !

Le 20 décembre 2017

Le Devoir de philo et le pouvoir des livres

Ce n’est pas souvent que je réagis aux articles du Devoir. Mais après avoir lu le texte de David Santarossa (« Un enseignement pour sortir l’élève de sa quotidienneté »), je ne pouvais pas m’empêcher de vous écrire pour exprimer mon accord avec ses propos. Ce texte devait être une lecture obligatoire pour tous les fonctionnaires du ministère de l’Éducation. En effet, s’isoler avec un bon livre et plonger dans un monde exotique, dans une mentalité, un contexte géographique ou une époque différente est tellement salutaire pour notre quotidienneté. C’est n’est pas limité à Camus, car les livres, les bibliothèques et les enseignants ont joué un rôle de premier plan dans les œuvres d’écrivains comme l’Espagnol Carlos Ruiz Zafon, le Chilien Luis Sepúlveda ou le Cubain Leonardo Padura. Mais, aujourd’hui, on a tendance à tourner le dos à cette approche, visant les connaissances acquises à travers la tablette et cherchant une application pour ces connaissances. Dommage pour notre civilisation. P.-S.: Si la société en général tourne le dos à ce type de connaissances, je dois vous dire que votre nouveau cahier du week-end remplit le vide. Quel plaisir de s’asseoir le samedi matin et de se perdre dans ce luxe d’information, de culture et d’ouverture sur le monde ! Félicitations !

Blainville, le 12 décembre 2017