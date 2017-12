Le tiers des billets de Formule E ont été vendus

Seuls 15 000 des 45 000 spectateurs qui ont assisté à la course de Formule électrique tenue en juillet dernier à Montréal ont réellement payé leur billet. Mardi, au lendemain de l’annulation de l’événement de Formule E qui devait être présenté à nouveau en 2018 et en 2019, le bureau de la mairesse Valérie Plante a confirmé que le tiers des spectateurs présents sur le site avaient acheté leur billet. C’est donc dire que 10 000 billets ont été distribués aux commanditaires et partenaires et que 20 000 billets ont été donnés.