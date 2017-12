20 décembre 2017

« Câline de bine »

Ainsi s’est exprimée Michèle Audette, en réaction à une question de Michel C Auger sur un des aspects des relations entre femmes autochtones et les corps québécois de police. Je ne retiens, ici, que l’exclamation de madame Audette, qui m’a ramenée à la façon orale de réagir aux événements, bons et mauvais, de mon enfance, en ce temps où, Canadienne française, mon usage de la langue française ne me permettait souvent d’exprimer ma pensée, mes sentiments et autre émotions qu’en termes primaires. Bref, je me suis dit, en entendant madame Audette, qu’elle et moi étions mêmement le résultat d’une éducation commune, basée sur notre lutte contre la domination négative du même oppresseur qui, selon l’opinion de lord Durham, amènerait nos peuples « sans histoire et sans culture » à mourir de leur belle mort. « Câline de bine », exclamation couvrant peut-être d’une couche rutilante de révolte permanente et vitale les os blanchis de lord Durham.

Brigham, le 18 décembre 2017

Responsabilité patrimoniale

Radio-Canada s’apprête à larguer son patrimoine pour être plus allège dans son fonctionnement. Les raisons évoquées sont faciles à comprendre quand on reste sur le terrain de la logistique. Mais du point de vue symbolique, le geste est grave puisqu’il s’agit de se départir de son fonds, pour ne pas dire de son âme. Cette situation ressemble à bien des égards à une vente précipitée où l’on doit vider en toute urgence des espaces qui seront bientôt désuets ou voués à d’autres fonctions. Comment Radio-Canada n’a-t-elle pas vu venir la « tempête » et planifié en conséquence cet élagage qui semble aujourd’hui se faire dans la hâte ? La muséologie comme l’archivistique sont des sciences de gestion du patrimoine qui sont enseignées dans toutes les universités québécoises (ou presque) et comptent conséquemment des professionnels de 2e cycle (maîtrise) qui savent faire face à ce genre de situations d’urgence. Au lieu de procéder à la va-comme-je-te-pousse en faisant un appel public à qui mieux mieux et à qui voudra bien accueillir ces collections demain orphelines, il aurait été plus conséquent de planifier ce vidage en présentant divers scénarios avec des ententes préliminaires à la clé. Tout ceci a l’apparence d’un cafouillage administratif de première où l’on présume que des organismes à but non lucratif ou des musées vont se porter volontaires pour acquérir et prendre sous leurs ailes (déjà fragiles) un bien culturel d’une immense valeur et qui risque demain de se retrouver éparpillé, ici et là, sur la planète Musée. Il est regrettable que nous en soyons là à quelque deux ans (2020) de l’intégration d’un nouvel édifice (réduction de 40 % du volume). Ça ressemble à de l’improvisation, et pour une grande institution comme Radio-Canada, c’est tout simplement inacceptable. Il en va de la responsabilité patrimoniale de Radio-Canada de veiller à la bonne garde de son patrimoine, d’autant plus qu’elle en a les moyens.

Le 15 décembre 2017