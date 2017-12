Justin Trudeau rend visite à Valérie Plante

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

De passage à l’hôtel de ville de Montréal mardi, Justin Trudeau a discuté de cannabis et de transport collectif avec la mairesse Valérie Plante. Selon le premier ministre, la légalisation du cannabis ne doit pas être un fardeau pour les municipalités et celles-ci doivent avoir les ressources nécessaires pour y faire face. Les deux élus se sont aussi entretenus du projet de ligne rose du métro promis par la mairesse en campagne électorale. « M. Trudeau voit bien la pertinence d’avoir une telle ligne. C’est à nous de pouvoir peaufiner et présenter un projet plus complet », a commenté la mairesse après le départ du premier ministre. Selon Valérie Plante, l’argent fédéral destiné aux infrastructures est disponible.