15 décembre 2017

Le scandale des investissements par étudiant

Il était scandaleux de lire dans Le Devoir de mercredi que le Québec arrive bon dernier au Canada pour les investissements par étudiant à tous les niveaux de scolarité. Ce manque d’investissement a les conséquences les plus graves. Le gouvernement du Québec, tous partis confondus, n’a pas le choix de faire de l’éducation la priorité absolue. L’avenir du Québec en dépend pour une raison toute simple.

D’abord, n’en déplaise à ceux qui croient que les ressources naturelles de notre immense territoire assurent notre avenir, ces ressources sont limitées. Ensuite, la logique est implacable : nous sommes à peine plus de 8 millions. Jamais, comprenez bien, jamais le Québec ne pourra se démarquer sur la scène mondiale grâce à sa main-d’oeuvre. Des pays de 300 millions d’habitants ou d’un milliard d’habitants auront toujours plus à offrir en matière de productivité de la main-d’oeuvre.

La seule chose qui puisse garantir la pertinence à long terme du Québec est d’investir dans ses cerveaux. Il ne s’agit pas d’un choix, mais du seul investissement qui garantisse une place pour le Québec dans le monde de demain.

Statistique Canada nous apprenait aussi mardi que notre corps enseignant est le moins bien payé au pays. C’est aussi scandaleux. Si la compétitivité de la province est réellement un enjeu pour votre gouvernement libéral et non une excuse pour vendre le Québec à quiconque passe par là, M. Couillard, prouvez-le en réinvestissant massivement en éducation, dès aujourd’hui et chaque semaine à venir. Notre avenir en dépend.

Le 13 décembre 2017

Sculptures orphelines

Monsieur Luc Ferrandez, maire de l’arrondissement Le Plateau-Mont-Royal

Nous avons sur le mont Royal un legs inestimable issu du Symposium international de sculpture de Montréal de 1964 (le tout premier en Amérique du Nord) : 11 sculptures monumentales, créées sur place lors de cet événement par des sculpteurs internationaux et canadiens renommés (il y en eut 12, mais celle de Robert Roussil fut détruite par la Ville, qui la jugeait « dangereuse »).

Or, faisant récemment visiter le site à une amie, j’ai de nouveau été heurtée par le fait qu’il n’y a aucune plaque permettant d’identifier ces oeuvres.

Je pense que vous serez d’accord avec moi que ça n’est pas digne d’un grand parc comme celui du Mont-Royal, encore moins d’une métropole comme Montréal.

C’est aussi un manque de respect envers des artistes (ou leur mémoire) aussi importants qu’Irving Burman (Canada), Augustin Cardenas (Cuba), Louis Chavignier (France), Eloul Kosso (Israël, et qui a vécu au Canada), Krishna-Reddy (Inde), Josef Phillhofer (Autriche), Robert Roussil (Canada) — une plaque et une photo devraient aussi marquer le site de sa sculpture rasée —, Carlo Sergio Signori (Italie), Yerassimos Sklavos (Grèce), Pierre Szekely (Hongrie), Armand Vaillancourt (Canada), Shirley Witebsky (États-Unis).

Puisque vous êtes maintenant responsable des grands parcs de Montréal, je tenais à attirer votre attention sur cette situation ; j’espère que vous serez en mesure de la faire corriger et ainsi donner à ce musée à ciel ouvert l’envergure qu’il mérite.

Cordialement,

Montréal, le 13 décembre 2017

Le gouvernement fédéral et la Davie

Le 3 décembre dernier, j’ai participé à la marche régionale de solidarité avec les travailleurs du chantier Davie. J’y ai croisé monsieur Blaney, député fédéral de Lévis, Bellechasse et Les Etchemins, qui répétait à qui veut l’entendre (comme il l’a fait à nouveau le 13 décembre dans Le Devoir) que c’est « son gouvernement conservateur [qui] a accordé l’Astérix au chantier Davie ».

J’aimerais rappeler à monsieur Blaney que c’est également à cause de son gouvernement s’il a fallu prendre part à la marche de la honte du 3 décembre pour quémander de nouveaux contrats pour la Davie.

En effet, si on peut reprocher au gouvernement libéral de tarder à accorder de nouveaux contrats à Davie, l’erreur originelle a été commise en 2011 par le gouvernement conservateur, qui a jugé le chantier Davie indigne d’avoir sa juste part du contrat de 33 milliards que se sont finalement partagé les chantiers Irving d’Halifax et Seaspan de Vancouver.

Les Québécois, dont les impôts serviront à payer le quart de l’imposant contrat de 33 milliards, devront descendre périodiquement dans les rues pour implorer le gouvernement de lui accorder au moins les miettes. Car, oui, l’humiliation du 3 décembre dernier est appelée à se répéter.

Si monsieur Blaney avait sincèrement voulu soutenir les employés de la Davie, il l’aurait fait de façon proactive dès 2011, et non pas en complète réactivité en 2017. Si la décision prise en 2011 d’exclure la Davie lui avait semblé erronée, il aurait pu remettre sa démission. S’il ne l’a pas fait, c’est qu’il cautionnait la décision de son gouvernement.

Saint-Apollinaire, le 13 décembre 2017