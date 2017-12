Il n’y a aucun mal à s’inspirer des meilleurs, par exemple le tandem Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. C’est un peu ce qu’ont fait Olivier Nakache et Éric Toledano (Intouchables, Samba) dans cette comédie réjouissante et éblouissante, où la caméra virevolte autour d’une galerie inspirée d’acteurs de tous les âges et de tous les horizons. Nous sommes conviés aux préparatifs d’un grand mariage, dans les coulisses d’une organisation chaotique que Bacri, merveilleux grincheux devant l’Éternel, tente de maintenir à flot. Le naufrage apparaît inévitable, et le chemin pour s’y rendre est parsemé de réflexions pas si anodines sur la France d’aujourd’hui, d’acrobaties visuelles et de mille blagues qui font mouche. La comédie française à son meilleur, un pur régal pour l’oeil et l’esprit, mais pas nécessairement dans les assiettes !



Le Sens de la fête ★★★★ Comédie d’Olivier Nakache et Éric Toledano. Avec Jean-Pierre Bacri, Eye Haidara, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche. France, 2017, 115 min.