Magicien de l’image, Guillermo Del Toro réaffirme sa prédilection pour les contes avec cette ode à la diversité. Sur fond de guerre froide dans un Baltimore évoquant Amélie Poulin, cette variation de La belle et la bête place au coeur de son action un couple de marginaux : une jeune femme muette et une créature mi-homme mi-poisson. Elle fait le ménage dans un laboratoire militaire, il y a abouti pour y être disséqué. Se met alors en branle un plan d’évasion auquel seront mêlés une collègue noire, un voisin gai et un espion russe, étranger qui n’est pour une fois pas le méchant. Ce rôle incombe plutôt à un colonel dogmatique. Il est l’incarnation de la peur de l’autre, véritable sujet du film. Certes, on tique devant certaines invraisemblances et l’issue n’est jamais remise en doute (contrairement à celle du Labyrinthe de Pan). Mais n’est-ce pas là le lot des contes ?



Notre critique complète



Horaire en salles

La forme de l’eau (V.F. de The Shape of Water) ★★★ 1/2 Drame fantaisiste de Guillermo Del Toro. Avec Sally Hawkins, Doug Jones, Richard Jenkins, Octavia Spencer, Michael Shannon, Michael Stuhlbarg. États-Unis, 2017, 123 minutes.