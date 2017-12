Woody Allen atteindra bientôt le chiffre magique de 50 films en carrière, un parcours en montagnes russes où, il est vrai, on compte davantage de chefs-d’oeuvre que de ratages. Entre les deux, des drames et des comédies mi-figue mi-raisin, comme Wonder Wheel, imprégné de l’univers de Tennessee Williams, mais plus légèrement que dans le sublime Blue Jasmine. Kate Winslet livre toutefois une solide interprétation en actrice déchue devenue serveuse, se jetant dans les bras d’un jeune et séduisant maître nageur (Justin Timberlake en deus ex machina) pour échapper à un mariage raté. La beauté flamboyante des images signées Vittorio Storaro ne masque pas la mécanique narrative un peu usée, dont cette idée de narrateur s’adressant directement à la caméra. Une tragédie en mode mineur, mais comme toujours avec Allen, des retrouvailles annuelles rassurantes.



Wonder Wheel ★★ 1/2 Drame de Woody Allen. Avec Kate Winslet, Juno Temple, Justin Timberlake, Jim Belushi. États-Unis, 2017, 101 min.