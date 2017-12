Dernier espoir pour la liberté dans la galaxie, la Résistance est assiégée par le Premier Ordre. Pendant ce temps, les rebelles Poe, Finn et Rose lancent une mission secrète pour déjouer le Premier Ordre. Cela, à l’insu de la Résistance. De son côté, Rey tente de convaincre Luke Skylwalker de faire d’elle une Jedi. Ce 2e volet de la 3e trilogie Star Wars est l’un des plus faibles de la saga. Une suite d’épisodes, avec chacun sa montée et son apogée, tient lieu de scénario en une construction plus télévisuelle que cinématographique. Sans arc dramatique global fort pour la précéder, l’apothéose finale tombe à plat. D’autant que le film compte au bas mot trois fins successives. Surpeuplée, l’intrigue cumule les invraisemblances. L’interprétation est cela dit solide, et la regrettée CarrieFisher apporte une touche de grâce ô combien salutaire à l’ensemble.



Star Wars, épisode VIII. Les derniers Jedi (V.F. de Star Wars, Episode VIII : The Last Jedi) ★★ Science-fiction de Rian Johnson. Avec Daisy Ridley, John Boyega, Adam Driver, Mark Hamil, Jason Isaac, Carrie Fisher. États-Unis, 2017, 151 minutes.