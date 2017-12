Basé sur le roman d’André Aciman, ce film clôt la trilogie sur le désir de Luca Guadagnino, entreprise avec I Am Love puis A Bigger Splash. Il raconte la relation passionnelle de deux jeunes hommes pendant les vacances d’été.

V.O. S.-T.F. : Cinéma du Parc

Appelle-moi par ton nom (V.F. de Call Me by Your Name)

France–Italie–États-Unis. 2017, 131 minutes. Film de Luca Guadagnino avec Armie Hammer.