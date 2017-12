Apple achète Shazam

New York — Apple va acquérir l’application de reconnaissance musicale Shazam, signe d’une accélération dans la musique pour le géant californien, qui veut diversifier ses sources de revenus. Les deux groupes ont annoncé lundi ce rapprochement dans des déclarations distinctes, mais ont chacun refusé de donner toute indication sur le prix d’acquisition. Selon plusieurs sites spécialisés, dont TechCrunch, qui avait fait état d’un rapprochement imminent dès vendredi, le montant se situerait autour de 400 millions de dollars. Cette opération est la confirmation des ambitions d’Apple dans l’offre musicale, un secteur de plus en plus concurrentiel et actuellement dominé par Spotify. Pionnier sur le téléchargement musical avec iTunes, Apple a, en revanche, raté les premiers trains du streaming et n’a lancé son offre Apple Music qu’en juin 2015. Son portefeuille d’abonnés atteint déjà 27 millions d’internautes (à fin juin), mais il se situe à bonne distance de Spotify, qui en revendique 60 millions. La concurrence s’est encore renforcée depuis deux ans avec l’arrivée de YouTube en novembre 2015 et d’Amazon, en octobre 2016, avec Amazon Music Unlimited.